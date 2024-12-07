Угальде – в основе «Спартака» на последний матч в 2024 году

Программу восемнадцатого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Спартаком» и «Пари НН». Рулевой московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:
Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.
Матч между «Спартаком» и «Пари НН» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Лукойл Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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