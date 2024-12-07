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Угальде – в основе «Спартака» на последний матч в 2024 году

07 Декабря 2024 • 12:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.90 2 16.00
Через 0 ч. 33 мин.

Программу восемнадцатого тура Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Спартаком» и «Пари НН». Рулевой московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Лукойл Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.  

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