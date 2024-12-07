Маурисио оценил игру Глушенкова за «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Маурисио в разговоре с представителями СМИ высказался об игре атакующего полузащитника «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

«Мне очень нравится, как играет Глушенков за «Зенит». Он очень хороший футболист, который приносит результат», - передает слова Маурисио «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Максим поучаствовал в 13 поединках петербургского коллектива, записав на свой счет десять голов и две результативные передачи.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака в ближайшем матче встретятся с тольяттинским «Акроном» на своем поле.