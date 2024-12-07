Бубнов предсказал победителя в матче «Динамо» Махачкала - «Рубин»

Махачкалинское «Динамо» на своем поле примет казанский «Рубин» в рамках 18-го тура чемпионата России. Ожиданиями от этого противостояния поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.
«0:1. Команда из Махачкалы здорово обороняется, но с атакой беда. «Рубин» тоже хорош в обороне, но при этом в атаке намного лучше играет. Хотя бы один мяч смогут точно забить», - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч «Динамо» против «Рубина» состоится сегодня, 7 декабря. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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