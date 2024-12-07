Бубнов сделал прогноз на матч «Ростова» и «Крыльев Советов»

18-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.
«3:1. То, что соперник сотворил в Санкт-Петербурге, это Карпину по барабану. Его команда сейчас лучше выглядит, так что с «Крыльями Советов» у нее всё может получиться», - передает слова Бубнова Sportbox.
Матч «Ростова» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 7 декабря, на стадионе в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости находятся на десятой позиции.
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ай косячок походу не отпускаит.. хех..