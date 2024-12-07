Ловчев выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» следующего чемпиона России

Экс-игрок столичного «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» не смогут опередить петербургский «Зенит» в чемпионской гонке нынешнего сезона Премьер-лиги.

«У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, её надо укреплять. Чемпионом будет «Зенит», он сильнее. У петербуржцев сильнее футболисты и они могут прибавить», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича с 34 очками располагаются на третьей строчке в чемпионате страны.