Юран хочет вывести сборную России на чемпионат мира и Евро

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался насчет возможной работы в национальной команде России.
«Хотелось бы в качестве тренера вывести сборную России на чемпионат мира и Европы! Большая гордость отстаивать честь свой страны. Это любому человеку хотелось бы, в том числе и мне», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что сборная России сейчас играет под руководством Валерия Карпина. Специалист руководит национальной командой с 2021 года. В последней товарищеской встрече подопечные Карпина на своем поле принимали национальную команду Сирии и отпраздновали крупную победу со счетом 4:0.
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