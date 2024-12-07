Магаль назвал главного конкурента «Зенита» - это не «Спартак» и «Краснодар»

Экс-футболист воронежского «Факела» Руслан Магаль высказался насчет того, кто составит конкуренцию петербургскому «Зениту» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Мне кажется, конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составит «Динамо» Марцела Лички. Они ещё наберут своё. Мне импонирует Личка - хотелось бы, чтобы он стал чемпионом», - передает слова Магаля «Чемпионат».
После 17 туров Премьер-лиги петербургский коллектив набрал 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший поединок в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» сыграют против тольяттинского «Акрона».
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