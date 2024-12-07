Магаль назвал главного конкурента «Зенита» - это не «Спартак» и «Краснодар»

«Мне кажется, конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составит «Динамо» Марцела Лички. Они ещё наберут своё. Мне импонирует Личка - хотелось бы, чтобы он стал чемпионом», - передает слова Магаля «Чемпионат».