Терёхин оценил результат «Локомотива» в РПЛ

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями относительно выступления московского «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Молодая команда, у таких бывают спады. Начали выигрывать, пошёл кураж. Когда пошли на первом месте, у других команд к ним стал другой подход. Но они достойно прошли первую часть чемпионата», - приводятся слова Терёхина на страницах «Чемпионата».
В рамках 18-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с «Краснодаром». Поединок пройдет в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» находятся на четвертой.
Бан пользователя