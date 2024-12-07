Терёхин оценил результат «Локомотива» в РПЛ

«Молодая команда, у таких бывают спады. Начали выигрывать, пошёл кураж. Когда пошли на первом месте, у других команд к ним стал другой подход. Но они достойно прошли первую часть чемпионата», - приводятся слова Терёхина на страницах «Чемпионата».