Угальде: «Спартак» хочет занять как можно высокое место»

Лучший бомбардир московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал выступление своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Нам есть куда расти. В последних турах мы смогли выдать отличную серию из побед, сейчас очень важно продлить её. Хотим занять как можно более высокое место!» - передает слова нападающего пресс-служба «красно-белых».
В последнем матче чемпионата России перед зимним перерывом «Спартак» на домашнем стадионе примет «Пари НН». После 17 туров Премьер-лиги «народная команда» набрала 34 балла и находится на третьей строчке в турнирной таблице.
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