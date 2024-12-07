«Всё в этой игре может быть. Если «Спартак» не будет мобилизован в полную силу. У нас же был пример, когда с «Ростовом» на Кубке играл не стартовый состав, где проиграли игру. Это то же самое, всё зависит от того, какой состав выберет Станкович», - сказал Гладилин.