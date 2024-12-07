Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, от чего будет зависеть исход матча 18-го тура, в котором «красно-белые» примут «Пари НН».
«Всё в этой игре может быть. Если «Спартак» не будет мобилизован в полную силу. У нас же был пример, когда с «Ростовом» на Кубке играл не стартовый состав, где проиграли игру. Это то же самое, всё зависит от того, какой состав выберет Станкович», - сказал Гладилин.
Сегодня, 7 декабря, «Спартак» в Москве примет «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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