Пикущак: «Ждём победы «Краснодара» над «Локомотивом»

Экс-футболист «Краснодара» Игорь Пикущак дал комментарий в преддверии поединка 18-го тура чемпионата России между «быками» и столичным «Локомотивом».

«Будет напряжённая игра. «Краснодар» много пропускает в последних матчах, голы будут от двух команд. Будем ждать победы «Краснодара». Хочется, чтобы на перерыв ушли в хорошем духе», - передает слова Пикущака «Чемпионат».

Матч «Краснодара» против «Локомотива» состоится в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого поединка «быки» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «железнодорожники» располагаются на четвертой позиции.