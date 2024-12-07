Титов высказался о матче «Спартак» - «Пари НН»

В рамках 18-го тура чемпионата России московский «Спартак» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН». Бывший футболист «народной команды» Егор Титов поделился мыслями касательно предстоящей встречи.
«Пока пожелаем, чтобы с «Пари НН» была такая же яркая игра, чтобы «Спартак» не только набрал три очка, но и чтобы это было ещё и ярко», - приводятся слова Титова на страницах «Чемпионата».
Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 7 декабря, начало противостояния запланировано в 14:00 по столичному времени. В преддверии поединка хозяева занимают третье место в таблице, а гости находятся на 12-й позиции.
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