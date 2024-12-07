Ковтун - о «Пари НН»: «Можно сразу записать три очка «Спартаку»

Экс-футболист столичного «Спартака» Юрий Ковтун поделился мыслями насчет предстоящей встречи между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Если рассуждать о последних матчах и потерях «Пари НН», можно сразу записать три очка «Спартаку». Соперник на бумаге слаб. Здесь всё зависит от «Спартака», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Пари НН» пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Нижегородцы с 16 очками располагаются на 12-й позиции.