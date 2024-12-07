Марио Фернандес сделал заявление о своей карьере

Бывший латераль московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Марио Фернандес поведал о своем будущем.

«Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Фернандеса был петербургский «Зенит». За «сине-бело-голубых» защитник провел 18 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

На счету натурализованного бразильца 33 поединка за сборную России и пять забитых мячей.