Смородская отреагировала на трансферный бан ЦСКА

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о трансферном бане московского ЦСКА.

«Хочется, чтобы ЦСКА победил в этом споре. Если клубу запретят регистрировать новичков на столь длительный срок, это определенно ударит по нему», - передает слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Напомним, что ФИФА наказал «армейский» клуб трансферным баном до лета 2026 года.

По итогам 17 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Марко Николича на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет в воскресенье, 8 декабря, начало – 16:30 мск.