ЦСКА может продать важного игрока - названо имя

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может сменить Россию на Бразилию. Об этом рапортуют журналисты Vozes do Gigante.

Как стало известно источнику, заинтересованность в подписании Виллиана проявляет «Интернасьонал». Бразильцы хотят усилить оборонительную линию перед стартом следующего сезона. «Армейцы», в свою очередь, хотят получить за трансфер Роши около четырех миллионов евро.

Защитник выступает за московский коллектив с осени 2022 года. В нынешнем сезоне Виллиан поучаствовал в 18 поединках ЦСКА, записав на свой счет три голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до середины 2027 года.