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ЦСКА может продать важного игрока - названо имя

07 Декабря 2024 • 09:01 Комментировать

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может сменить Россию на Бразилию. Об этом рапортуют журналисты Vozes do Gigante.

Как стало известно источнику, заинтересованность в подписании Виллиана проявляет «Интернасьонал». Бразильцы хотят усилить оборонительную линию перед стартом следующего сезона. «Армейцы», в свою очередь, хотят получить за трансфер Роши около четырех миллионов евро.

Защитник выступает за московский коллектив с осени 2022 года. В нынешнем сезоне Виллиан поучаствовал в 18 поединках ЦСКА, записав на свой счет три голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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