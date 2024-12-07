Бубнов рассказал, сколько голов «Зенит» забьёт «Акрону»

Петербургский «Зенит» у себя дома сыграет с тольяттинским «Акроном» в поединке 18-го тура чемпионата России. Прогнозом на предстоящий матч поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«4:0. Команду Семака приперли к стенке, несколько конкурентов рядом. Полагаю, что с настроем у зенитовцев проблем не будет, могут даже крупно обыграть соперника», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч «Зенит» - «Акрон» пройдет в субботу, 7 декабря, начало противостояния запланировано в 16:30 по московскому времени. После 17 туров Премьер-лиги питерцы набрали 39 баллов и занимают первое место в таблице, а тольяттинская команда (19) находится на девятой позиции.