Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Пари НН»

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе примет «Пари НН». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«3:0. По «Пари НН» прошелся танком «Ростов», а сейчас и «Спартак» пройдется. Настроение у «красно-белых» хорошее, а соперник остался без командира, ведь тренер дисквалифицирован», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Спартака» и «Пари НН» состоится на стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. По итогам 17 туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, в нижегородцы – 12-е.