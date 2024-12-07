«Спартак» – «Пари НН»: Возможные стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

В восемнадцатом туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» примет «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Дуарте, Бабич, Денисов, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Пари НН»: Медведев (вр), Боженов, Шоштарич Карич, Гоцук, Каккоев, Эктов, Веснер Тичич, Мухин, Трошечкин, Ермаков, Ожегович.

У «Пари НН» дисквалифицированы полузащитник Николай Калинский, нападающий Хуан Боселли и главный тренер Виктор Ганчаренко. Давно травмированы Константин Марадишвили и Мамаду Майга.

В предыдущем матче – с «Ростовом» (0:4) – из-за повреждения был заменён защитник «Пари НН» Станислав Магкеев. «Спартак» в семнадцатом туре разгромно выиграл у «Краснодара» – 3:0.

«Спартак» занимает в турнирной таблице третье место с 34 очками. «Пари НН» располагается на двенадцатой строчке, у нижегородской команды шестнадцать набранных баллов.

Матч «Спартак» – «Пари НН» пройдёт сегодня, 7 декабря, на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14:00. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать по этой ссылке.

Представленные в данном материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов