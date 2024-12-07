В главных слухах недели вы узнаете, кто из российских футболистов имеет шансы оказаться в Английской премьер-лиге, какой тренер может возглавить «Реал» после Карло Анчелотти, и кем «Манчестер Сити» может заменить у руля команды Хосепа Гвардиолу. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Кстати, это юбилейный, 300-й выпуск рубрики слухов с момента его переформатирования на «Евро-Футболе» в августе 2018 года!

Россиянин поедет играть в АПЛ

Прогресс Алексея Батракова не остался незамеченным. Появилась информация о том, что за полузащитником «Локомотива» следит не кто-нибудь, а «Манчестер Сити». Чемпионы Англии последних лет держат Батракова на радаре уже с прошлого сезона. Подписать российского футболиста в условиях санкций английскому клубу невозможно, но «горожане» могут решить вопрос с помощью холдинга City Football Group. Он, как известно, владеет не только «Сити», но и ещё некоторыми клубами по всему миру. Купить Батракова формально может клуб из другой страны, а дальше – аренда в суперклуб Премьер-лиги.

«Реал» предупреждали о Мбаппе

Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в «Реале» и, как следствие, сталкивается с критикой. На неделе в прессе написали о том, что незадолго до подписания француза у мадридского клуба имелось на руках предупреждение. Речь идёт об отчёте, в котором отмечалось ухудшение физических показателей Мбаппе в последние годы, а также прогнозировалось продолжение регресса в этом плане. Впрочем, «Реал» этот отчёт проигнорировал, посчитав, что Килиан даже при проблемах с «физикой» способен много забивать и, что тоже важно, приносить доход от маркетинга.

«Реал» возглавит ноунейм

Карло Анчелотти находится под давлением, ведь игра и результаты «Реала» далеки от идеальных. В ближайшие недели смена главного тренера в мадридском суперклубе не прогнозируется – Флорентино Перес продолжает доверять Анчелотти и понимает, что команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. В то же время в прессе регулярно появляются слухи о планах «Реала» на случай, если рулевого придётся менять. На днях сообщалось, что мадридцы рассматривают кандидатуру… Давиде Анчелотти! Да-да, в стане «сливочных» якобы высоко ценят сына Анчелотти, ныне входящего в тренерский штаб отца. Давиде привлекает руководителей «Реала» своим умением работать с молодёжью, а также более смелым подходом по сравнению с Карло. В мире футбола Давиде Анчелотти пока что является ноунеймом, но он наверняка уже успел многому научиться у отца за годы совместной работы.

Винисиус принял решение по будущему

Винисиус хорошо играет за «Реал», когда выходит на поле. И хотя в Испании бразилец часто сталкивается с негативом публики и расизмом, сложно понять, зачем Винисиусу было бы менять клуб в ближайшие годы. Тем удивительнее выглядят слухи, которые регулярно появляются в прессе. Есть информация, что Винисиус решил уходить из «Реала» следующим летом. Звёздного бразильца продолжают связывать с переездом в Саудовскую Аравию, где футболиста могут озолотить, но есть и другие варианты. Интерес к Винисиусу якобы проявляют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».

Гвардиоле нашли замену

Хосеп Гвардиола только недавно продлил контракт с «Манчестер Сити», но слухи уже говорят о том, что клуб изучает рынок тренеров. В стане «горожан» хотят быть готовы к ситуации, когда Гвардиола не выведет команду из кризиса, и ему понадобится замена. Поговаривают, что чемпионы Англии уже определили трёх кандидатов. В шорт-листе находятся Хави, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв. Все они сейчас не имеют клубной прописки.

Слухи собирал Александр Тихий.