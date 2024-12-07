Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слухи за 300: Россиянин поедет играть в АПЛ, «Реал» возглавит ноунейм, а Гвардиоле нашли замену рубрика

07 Декабря 2024 • 00:22 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, кто из российских футболистов имеет шансы оказаться в Английской премьер-лиге, какой тренер может возглавить «Реал» после Карло Анчелотти, и кем «Манчестер Сити» может заменить у руля команды Хосепа Гвардиолу. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Кстати, это юбилейный, 300-й выпуск рубрики слухов с момента его переформатирования на «Евро-Футболе» в августе 2018 года!

Россиянин поедет играть в АПЛ

Прогресс Алексея Батракова не остался незамеченным. Появилась информация о том, что за полузащитником «Локомотива» следит не кто-нибудь, а «Манчестер Сити». Чемпионы Англии последних лет держат Батракова на радаре уже с прошлого сезона. Подписать российского футболиста в условиях санкций английскому клубу невозможно, но «горожане» могут решить вопрос с помощью холдинга City Football Group. Он, как известно, владеет не только «Сити», но и ещё некоторыми клубами по всему миру. Купить Батракова формально может клуб из другой страны, а дальше – аренда в суперклуб Премьер-лиги.

«Реал» предупреждали о Мбаппе

Килиан Мбаппе пока не оправдывает ожиданий в «Реале» и, как следствие, сталкивается с критикой. На неделе в прессе написали о том, что незадолго до подписания француза у мадридского клуба имелось на руках предупреждение. Речь идёт об отчёте, в котором отмечалось ухудшение физических показателей Мбаппе в последние годы, а также прогнозировалось продолжение регресса в этом плане. Впрочем, «Реал» этот отчёт проигнорировал, посчитав, что Килиан даже при проблемах с «физикой» способен много забивать и, что тоже важно, приносить доход от маркетинга.

«Реал» возглавит ноунейм

Карло Анчелотти находится под давлением, ведь игра и результаты «Реала» далеки от идеальных. В ближайшие недели смена главного тренера в мадридском суперклубе не прогнозируется – Флорентино Перес продолжает доверять Анчелотти и понимает, что команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами. В то же время в прессе регулярно появляются слухи о планах «Реала» на случай, если рулевого придётся менять. На днях сообщалось, что мадридцы рассматривают кандидатуру… Давиде Анчелотти! Да-да, в стане «сливочных» якобы высоко ценят сына Анчелотти, ныне входящего в тренерский штаб отца. Давиде привлекает руководителей «Реала» своим умением работать с молодёжью, а также более смелым подходом по сравнению с Карло. В мире футбола Давиде Анчелотти пока что является ноунеймом, но он наверняка уже успел многому научиться у отца за годы совместной работы.

Винисиус принял решение по будущему

Винисиус хорошо играет за «Реал», когда выходит на поле. И хотя в Испании бразилец часто сталкивается с негативом публики и расизмом, сложно понять, зачем Винисиусу было бы менять клуб в ближайшие годы. Тем удивительнее выглядят слухи, которые регулярно появляются в прессе. Есть информация, что Винисиус решил уходить из «Реала» следующим летом. Звёздного бразильца продолжают связывать с переездом в Саудовскую Аравию, где футболиста могут озолотить, но есть и другие варианты. Интерес к Винисиусу якобы проявляют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».

Гвардиоле нашли замену

Хосеп Гвардиола только недавно продлил контракт с «Манчестер Сити», но слухи уже говорят о том, что клуб изучает рынок тренеров. В стане «горожан» хотят быть готовы к ситуации, когда Гвардиола не выведет команду из кризиса, и ему понадобится замена. Поговаривают, что чемпионы Англии уже определили трёх кандидатов. В шорт-листе находятся Хави, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв. Все они сейчас не имеют клубной прописки.

Слухи собирал Александр Тихий.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Локомотив Москва Карло Анчелотти Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Йоахим Лёв Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Массимилиано Аллегри Килиан Мбаппе Главные слухи недели Винисиус Жуниор Давиде Анчелотти Алексей Батраков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.30 5.20 9.40
Видео
07.12.24 в 16:30
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1.15 7.40 15.00
Видео
07.12.24 в 16:30
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
1.84 3.65 3.95
Видео
07.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2.55 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
06 Декабря
23:49 · Россия. Премьер-лига
​Селюк: «Ари в «Торпедо» ненадолго»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Федотов может возглавить одного из главных аутсайдеров РПЛ слухи
22:02 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Батраков - перспективный футболист»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Кокшаров: «Я хочу стать легендой «Краснодара»
21:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юсупов рассказал, в каких отношениях остался с «Уралом»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Сергеев – о «Крыльях»: «Глобально ничего не поменялось, вернулся к себе домой»
21:12 · Россия. Премьер-лига
​Угаров: «Зениту» нужен второй состав для Кубка России» 1
21:01 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен, что «Спартаку» нужен российский спортивный директор
20:56 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил трансфер Соболева для «Спартака»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
20:40 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил Глушенкова
20:29 · Россия. Премьер-лига
Угальде – о Станковиче: «Он делает отличную работу, чтобы мы развивались»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит, что Дзюба поможет «Акрону» в игре с «Зенитом»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Илья Садыгов: «У Глушакова есть задор, необходимый тренеру»
20:00 · Россия. Премьер-лига
​Бывший капитан ЦСКА прокомментировал наложенные на клуб санкции 2
19:54 · Россия. Премьер-лига
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Лунёв сомневается, что судьи получают взятки: «У них есть ВАР, тогда что им заносят?»
18:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Борис Игнатьев: «Не думаю, что Ари занял своё место»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Балахнин высказался о матче «Ростов» - «Крылья Советов» 1
17:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву
17:49 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал самую яркую команду РПЛ
17:45 · Россия. Премьер-лига
Сергеев назвал трёх лучших российских футболистов 2024 года
17:20 · Россия. Премьер-лига
Балахнин рассказал, что нужно «Ростову» для попадания в первую шестёрку
Все новости