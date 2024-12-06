​Селюк: «Ари в «Торпедо» ненадолго»

Бывший футболист московского «Спартака» и «Краснодара», бразилец Ари, стал новым спортивным директором московского «Торпедо», которое занимает второе место в турнирной таблице первой лиги российского футбола. Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк скептически относится к перспективам Ари в его новой должности. Он считает, что вскоре Ари покинет «Торпедо»:

- Я думаю, он долго не будет работать. Уверен, что серьёзным руководителям не понравится этот мат, шоу, позиционирование себя. Потом придут три пьяницы с Бразилии, но за них возьмут столько, что «Торпедо» за эти деньги можно содержать четыре года. Вот, чем это всё закончится, - цитирует слова Селюка Vprognoze.ru.