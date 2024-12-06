Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»

06 Декабря 2024 • 22:59 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
1 1.85 X 4.05 2 4.05
08.12 19:30

Впереди восемнадцатый тур Российской премьер-лиги, за которым последуют затяжные зимние каникулы. Центральным в программе тура будет матч между «Краснодаром» и «Локомотивом». Согласно данным «РБ Спорт», на трибунах стадиона в Краснодаре ожидается около 33 тысяч фанатов.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Краснодар» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает второе место (38 очков), а «Локомотив» - четвёртое (34 очка). Лидером является «Зенит», набравший 39 баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар

Новости по матчу

Сегодня, 06 Декабря
22:59
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
20:56
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Локомотив РПЛ — 8 декабря 2024
20:51
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
19:54
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
15:25
Эштреков рассказал, что нужно Батракову, чтобы достичь уровня «Манчестер Сити»
14:58
Гуренко сравнил Батракова с Модричем 2
14:10
Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»
14:02
Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»
05 Декабря
23:06
Борис Игнатьев: «Локомотиву» не хватает свежести и быстроты»
21:57
Мостовой: «Не верю, что «Краснодар» сможет проиграть два раза подряд»
21:52
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Локомотив чемпионата России – 8 декабря 2024
21:08
Кечинов: «В игре «Краснодара» и «Локомотива» фаворита нет»
20:55
​Билялетдинов предсказал ничью в матче «Локомотива» и «Краснодара»
20:02
Булыкин: «Галицкому надо продавать Сперцяна в «ПСЖ» за 20 миллионов; против «Зенита» у «Краснодара» шансов немного» 4
17:57
Логашов: «Ощущение, что «Локомотив» устал»
17:43
Гладилин высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
16:21
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Я уже подумал, что Угальде закончил, как Батраков и Глушенков»
14:36
Хомуха - о «зимнем лидере» лиги: «Зенит» сохранит первое место, второю ошибку подряд он не совершит»
13:49
«У «Зенита» застой, «Локомотив» лихорадит, а «Спартаку» не хватает стабильности» - Точилин о претендентах на золото РПЛ
13:40
Губерниев: «Не вижу у «Локомотива» надлома»
11:44
Беляев: «Молодёжь у «Локомотива» высшей пробы»
04 Декабря
14:43
Шишкин объяснил спад «Локомотива»
03 Декабря
20:34
Сенников: «Локомотив» может бороться за высокие места»
18:14
Стало известно, почему Джикия не перешёл в «Локомотив»
16:03
Сторожук: «В потенциале Агкацев может попробовать свои силы в Европе»
14:32
Газинский ответил, готов ли Сперцян к Европе
13:35
Сторожук – о Мураде Мусаеве: «Он всё делает правильно»
12:12
Галактионов: «Знаем, что нам нужно переделать внутри»
02 Декабря
20:13
Галактионов запретил игрокам «Локомотива» разговаривать с арбитрами
12:51
«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»
12:45
Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.30 5.20 9.40
Видео
07.12.24 в 16:30
Зенит Зенит
Акрон Акрон
1.15 7.40 15.00
Видео
07.12.24 в 16:30
Ростов Ростов
Крылья Советов Крылья Советов
1.84 3.65 3.95
Видео
07.12.24 в 19:00
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Рубин Рубин
2.55 3.15 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
22:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Федотов может возглавить одного из главных аутсайдеров РПЛ слухи
22:02 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин: «Батраков - перспективный футболист»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Кокшаров: «Я хочу стать легендой «Краснодара»
21:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юсупов рассказал, в каких отношениях остался с «Уралом»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Сергеев – о «Крыльях»: «Глобально ничего не поменялось, вернулся к себе домой»
21:12 · Россия. Премьер-лига
​Угаров: «Зениту» нужен второй состав для Кубка России»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен, что «Спартаку» нужен российский спортивный директор
20:56 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил трансфер Соболева для «Спартака»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ
20:40 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев оценил Глушенкова
20:29 · Россия. Премьер-лига
Угальде – о Станковиче: «Он делает отличную работу, чтобы мы развивались»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит, что Дзюба поможет «Акрону» в игре с «Зенитом»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Илья Садыгов: «У Глушакова есть задор, необходимый тренеру»
20:00 · Россия. Премьер-лига
​Бывший капитан ЦСКА прокомментировал наложенные на клуб санкции
19:54 · Россия. Премьер-лига
Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Лунёв сомневается, что судьи получают взятки: «У них есть ВАР, тогда что им заносят?»
18:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Борис Игнатьев: «Не думаю, что Ари занял своё место»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Балахнин высказался о матче «Ростов» - «Крылья Советов» 1
17:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву
17:49 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал самую яркую команду РПЛ
17:45 · Россия. Премьер-лига
Сергеев назвал трёх лучших российских футболистов 2024 года
17:20 · Россия. Премьер-лига
Балахнин рассказал, что нужно «Ростову» для попадания в первую шестёрку
17:05 · Россия. Премьер-лига
Голенков: «Глушенков всегда конфликтовал с тренерами и учителями»
Все новости