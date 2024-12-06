Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Краснодар» - «Локомотив»

Впереди восемнадцатый тур Российской премьер-лиги, за которым последуют затяжные зимние каникулы. Центральным в программе тура будет матч между «Краснодаром» и «Локомотивом». Согласно данным «РБ Спорт», на трибунах стадиона в Краснодаре ожидается около 33 тысяч фанатов.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:30 по московскому времени.

На текущий момент «Краснодар» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает второе место (38 очков), а «Локомотив» - четвёртое (34 очка). Лидером является «Зенит», набравший 39 баллов.