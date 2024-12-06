Ныне свободный российский тренер Владимир Федотов может возглавить грозненский «Ахмат». Инсайдом об этом делится Иван Карпов.

Клуб рассматривает кандидатуру экс-тренера ЦСКА на место главного тренера вместо Сергея Ташуева. Стороны уже провели первые консультации, однако до окончательного решения далеко.

Напомним, что Федотов не тренирует с лета. Он покинул армейский клуб по итогу прошлого сезона.

Ныне главным тренером «Ахмата» уже не первый месяц является Сергей Ташуев. Однако из зоны вылета грозненскому клубу до зимней паузы выйти не удалось. Клуб до марта уже точно не поднимется выше опасной 15-й строчки.