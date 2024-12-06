​Гладилин: «Батраков - перспективный футболист»

Ведущие клубы Европы проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову - в том числе и английский «Манчестер Сити». Он ярко выступает за свой клуб в нынешнем сезоне, благодаря чему «Локомотив» вернулся в число лидеров российского чемпионата.

Об интересе европейских клубов к Батракову порассуждал бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин. Он считает его очень перспективным футболистом:

- Батраков перспективный футболист, а любой ведущий клуб смотрит за всеми чемпионами, у них хорошая система агентов. А Батраков хорошо себя проявляет в этом сезоне. Интерес к нему — это нормально и естественно, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.