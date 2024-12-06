Кокшаров: «Я хочу стать легендой «Краснодара»

Молодой форвард «Краснодара» Александр Кокшаров заявил, что не планирует уход из родного клуба несмотря на то, что почти не играет в этом сезоне в основном составе.

«Уход из «Краснодара»? Я пока не думал об этом. Хочу играть в «Краснодаре», стать легендой тут: приносить победы, трофеи, поэтому подобные слухи, я считаю, ни к чему не приведут», - делится Кокшаров для Metaratings.

Кокшарову всего 19 лет, за основу «быков» в текущем сезоне он провёл лишь два матча, оба в Кубке России без результативных действий.

«Быки» в 18-м туре будут принимать дома московский «Локомотив».