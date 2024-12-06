Сергеев – о «Крыльях»: «Глобально ничего не поменялось, вернулся к себе домой»

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился своими впечатлениями после возвращения в самарский клуб в конце летнего трансферного окна.

«Иностранцев больше стало. А глобально ничего не поменялось. Я вернулся как к себе домой. До этого был в клубе полтора-два года. Мне Самара дала очень много», - рассказывает Сергеев для «Чемпионата».

Напомним, что Сергеев в текущем сезоне во всех 17 матчах во всех турнирах забил лишь три гола, все – в рамках Российской премьер-лиги. К слову, два своих гола из трёх Сергеев отправил в ворота «Зенита» в рамках очного матча команд в 17-м туре (3:2).