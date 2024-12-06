​Угаров: «Зениту» нужен второй состав для Кубка России»

Бывший футболист питерского «Зенита» Денис Угаров считает, что его бывшей команде следует создать отдельный состав для выступления в Кубке России. Не секрет, что кубок является не столь приоритетным турниром для российских команд, как чемпионат - и Угаров предлагает своё решение для этой проблемы. Напомним, что питерский «Зенит» в последний раз побеждал в Кубке России в 2023 году:

- «Зениту» нужно создать вторую команду, которая будет играть в Кубке. Одна будет играть в чемпионате России, а другая будет играть в Кубке. Вот те, кто не играют в чемпионате, пусть играют в Кубке России, - цитирует слова Угарова Vprognoze.ru.