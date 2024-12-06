Наумов уверен, что «Спартаку» нужен российский спортивный директор

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов полагает, что в московском «Спартаке» после ухода Томаша Амарала должен работать российский спортивный директор.

«Не думаю, что в клубе правы, когда назначают на пост спортивного директора иностранцев. На эту должность нужно назначить только россиянина, потому что спортивный директор должен знать хорошо российский футбол», - говорит Наумов с «Чемпионатом».

В качестве примера Наумов привёл московское «Торпедо». Несколько дней тому назад «автозаводцы» назначили спортдиром бывшего игрока «Спартака» и «Краснодара» Ари Феррейру.

«Он долго играл в России, знает российский футбол и латиноамериканский рынок, это оправданное назначение», - добавляет Наумов.