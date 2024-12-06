Рианчо оценил трансфер Соболева для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал комментарий о форварде «Зенита» Александре Соболеве. По мнению испанца, для «красно-белых» трансфер Соболева был удачной сделкой.

«Хорошая ли это сделка для «красно-белых»? «Спартак» получил большие деньги, поэтому он точно выиграл от продажи Соболева в «Зенит», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В то же время Рианчо отметил, что Соболев ещё имеет шансы проявить себя в составе «Зенита».

Как известно, Александр Соболев после трансфера в «Зенит» ещё не сделал ни одного результативного действия в Премьер-лиге. Оба гола за «сине-бело-голубых» Соболев забил в кубковых матчах.