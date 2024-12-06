Кечинов: «Жаль, что начинается перерыв – «Спартак» в сумасшедшей форме»

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов ответил на вопрос, кого он хотел бы видеть так называемым «зимним чемпионом России». Зимнее межсезонье на первом месте проведёт либо «Зенит», либо «Краснодар». Перед последним туром в 2024 году питерцы опережают краснодарцев на одно очко.

«Мне бы хотелось видеть им «Спартак»! Но, к сожалению, пять очков отрыва… И, конечно, жаль, что начинается перерыв, потому что «красно-белые» в сумасшедшей форме», - цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Выбирая между «Зенитом» и «Краснодаром», Кечинов назвал «быков». Чтобы опередить «Зенит» на выходных, краснодарцам нужно набрать больше очков в матче против «Локомотива», чем питерцы наберут в игре против «Акрона».