Кордоба высказался об уровне форвардов в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высоко оценивает уровень нападающих, выступающих в чемпионате России.

«Кого могу отметить? Да всех, в России играют нападающие хорошего уровня. Не хочу кого-то выделять», - цитирует Кордобу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Джон Кордоба забил восемь голов. Больше голов забили Мирлинд Даку («Рубин», 9 голов), Алексей Батраков («Локомотив», 10 голов) и Манфред Угальде («Спартак», 14 голов).

Добавим, что ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Локомотива» на своём поле.