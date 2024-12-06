Борис Игнатьев оценил Глушенкова

Известный тренер Борис Игнатьев дал комментарий об атакующем полузащитнике Максиме Глушенкове. На прошлых выходных футболист «Зенита» прервал серию без голов, которая длилась с 10 августа.

«Глушенков может претендовать на звание лучшего игрока года. Конечно, травма немного сказалась на форме, но он не сбавил – играет на стабильно высоком уровне. Максим по-прежнему лидер «Зенита», а в прошлом сезоне был лучшим в «Локомотиве», - цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Всего в сезоне 2024/2025 Максим Глушенков поучаствовал в 13 официальных матчах «Зенита». В них полузащитник записал на свой счёт десять голов и два результативных паса на партнёров.

В субботу, 7 декабря, «Зенит» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Акрона». Питерцы на текущий момент располагаются на первой позиции в турнирной таблице.