Угальде – о Станковиче: «Он делает отличную работу, чтобы мы развивались»

Звезда московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.

«Главный тренер делает отличную работу, чтобы мы развивались как команда. А ключевое, что исходит от него — это страсть к победам. Она – постоянное напоминание для наас, что мы здесь все для завоевания трофеев. Он не так много говорит, но когда делает это, ты сразу понимаешь, что перед тобой человек с огромным опытом и опытом больших побед», - делится Угальде для пресс-службы «Спартака».

Напомним, что «Спартак» к 18 туру смог подняться на третье место турнирной таблицы, 34 балла у коллектива в активе. В рамках последнего тура 2024 года «красно-белым» предстоит встретиться с «Пари НН» дома.