Наумов не верит, что Дзюба поможет «Акрону» в игре с «Зенитом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов полагает, что Артём Дзюба будет не сильно полезен тольяттинскому «Акрону» в игре против петербургского «Зенита».

«Артём может помочь команде, но только в матчах с середняками. Средние команды играют не так плотно и не с такой скоростью. В таком случае Дзюба получает пространство и время, чтобы принять решение. В таких играх он силён», - делится Наумов с «Чемпионатом».

Напомним, что «Акрон» будет гостить у «Зенита» в рамках 18 тура РПЛ в грядущие выходные. В 17-м туре петербуржцы сенсационно проиграли дома другому клубу из Самарской области – «Крыльям Советов» (2:3).