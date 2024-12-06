Илья Садыгов: «У Глушакова есть задор, необходимый тренеру»

Игрок подмосковных «Химок» Илья Садыгов высказался о Денисе Глушакове, как о будущем футбольном тренере.

«Трудно сказать, каким он будет тренером. Но он обладает большим опытом, и я уверен, что Денис сможет стать хорошим тренером. Когда Глушаков был с нами, то на тренировках всегда подсказывал. У него есть задор, необходимый тренеру», - делится Садыгов с порталом Sport24.

Напомним, что Глушаков ранее анонсировал своё завершение карьеры в конце сезона. Также появлялась информация о том, что Денис возглавит молодёжную команду подмосковных «Химок». В 2025 году Глушакову исполнится 39 лет.