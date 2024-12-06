​Бывший капитан ЦСКА прокомментировал наложенные на клуб санкции

Московский ЦСКА попал под санкции от ФИФА, это стало следствием бардака в ситуации с трансфером Чидеры Эджуки из нидерландского «Херенвена». Как оказалось, ЦСКА банально не оплатил трансфер, в результате сейчас лишён права регистрировать новых игроков вплоть до лета 2026 года, то есть на ближайшие полтора года. Ситуацию прокомментировал экс-капитан московского клуба Дмитрий Кузнецов:

- Бан будет помехой? Конечно, а как же! Просто надо поставить в один ряд игроков «Зенита» и ЦСКА. Все же усиляются, и «Спартак» усиляется, результат дают. Будет ли это тяжелый удар по ЦСКА, учитывая, что клуб нуждается в трансферах? Ну, а для чего трансферы? - вопрошает Кузнецов, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».