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Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»

06 Декабря 2024 • 19:54 Комментировать
Зенит
...
Акрон
1 1.20 X 6.80 2 12.50
Через 19 ч. 42 мин.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос, реально ли команде конкурировать с «Зенитом» в Премьер-лиге.

«Конечно, реально – конкурировать надо со всеми. Но вопрос в том, что на дистанции, как показывает практика, «Зенит» берёт верх. Нам надо поменять эту тенденцию», - цитирует Газинского Sport24.

По мнению Газинского, в «Краснодаре» уровень футболистов не ниже, чем в «Зените». При этом Юрий отметил, что когда команда из года в год выигрывает титул Премьер-лиги, это добавляет сил.

На текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко.

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