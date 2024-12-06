Газинский ответил на вопрос о конкуренции с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос, реально ли команде конкурировать с «Зенитом» в Премьер-лиге.

«Конечно, реально – конкурировать надо со всеми. Но вопрос в том, что на дистанции, как показывает практика, «Зенит» берёт верх. Нам надо поменять эту тенденцию», - цитирует Газинского Sport24.

По мнению Газинского, в «Краснодаре» уровень футболистов не ниже, чем в «Зените». При этом Юрий отметил, что когда команда из года в год выигрывает титул Премьер-лиги, это добавляет сил.

На текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на одно очко.