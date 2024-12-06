Лунёв сомневается, что судьи получают взятки: «У них есть ВАР, тогда что им заносят?»

Страж ворот «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, верит ли он в то, что судьи получают взятки.

По словам Лунёва, он считал, что неправомерные выплаты судьям уже остались в прошлом. Футболист отметил, что этот вопрос должны изучать обученные люди. Лунёв также отметил, что возможности главных судей сейчас ограничены из-за системы ВАР.

«У них есть ВАР, тогда что им заносят? Для чего? Что судьи могут сделать? Если ВАР не увидит, тогда все это увидят и будут об этом говорить. А трактовки и всё это… Не знаю», - цитирует Лунёва Sport24.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев говорил о том, что он функционера «Крыльев Советов» он узнал о долге клуба в 36 миллионов рублей за судейство. Деньги якобы должны были получить люди, занимающиеся коррупцией.