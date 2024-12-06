Балахнин высказался о матче «Ростов» - «Крылья Советов»

Футбольный специалист Сергей Балахнин высказал мнение о предстоящем поединке между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Я бы отдал предпочтение команде Карпина, учитывая их хорошую форму и фактор домашнего поля. Игра будет непростой, мы увидели, на что способны «Крылья» в Санкт-Петербурге», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону завтра, 7 декабря. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Ростов» занимает седьмое место, а «Крылья Советов» идут на десятой позиции.