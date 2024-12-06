ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву

ЦСКА рассчитывает удержать в клубе атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Московский клуб предлагает 21-летнему футболисту новый трудовой договор на улучшенных условиях. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

За ЦСКА Файзуллаев выступает с августа 2023 года после трансфера из «Пахтакора». С тех пор футболист провёл 54 официальных матча, в которых записал на свой счёт восемь голов и двадцать голевых передач на партнёров.

Действующий контракт Аббосбека Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2025/2026. «Армейцы» на текущий момент занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.