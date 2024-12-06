Сёмин назвал самую яркую команду РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команду, которую он считает самой яркой прямо сейчас в Российской премьер-лиге.

«Спартак» сейчас играет ярче всех в РПЛ. Красно-белые находятся в отличной форме. С этой точки зрения пауза в чемпионате им некстати», - делится Сёмин с «РБ Спорт».

«Спартак» сместил по итогу 17 тура с третьего места московский «Локомотив», разгромив в гостях «Краснодар» (3:0). 34 очка в активе у «красно-белых», отставание от первого места составляет пять баллов.

В 18-м туре «красно-белые» сыграют против нижегородского «Пари НН» дома. Матч состоится в субботу, 7 декабря в Москве.