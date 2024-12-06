Сергеев назвал трёх лучших российских футболистов 2024 года

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев назвал трёх лучших российских футболистов по итогу уходящего 2024 года.

«Миранчук, Головин — они играют в топовых клубах, Алексей еврокубок взял с «Аталантой». А третьим назову Глушенкова. Макс по потенциалу хороший футболист. Талантлив и доказывает это», - делится Сергеев в диалоге с «Чемпионатом».

Напомним, что сам Сергеев в летнее трансферное окно вернулся в «Крылья» из петербургского «Зенита».

Ранее Сергеев заявил, что выдал лучший матч года против «Зенита» в прошедшие выходные. Тогда самарский клуб обыграл в гостях действующего чемпиона России со счётом 3:2.