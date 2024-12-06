Балахнин рассказал, что нужно «Ростову» для попадания в первую шестёрку

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал, что необходимо сделать дончанам для того, чтоб весной попасть в первую шестёрку турнирной таблицы РПЛ.

«Ростов», на мой взгляд, сыграл в свою силу. Но «Ростову» нужны усиления на всех позициях, чтобы попасть в топ-6. От вратарской позиции и обороны до средней линии и даже нападения», - рассуждает Балахнин для Legalbet.

Напомним, что сейчас у команды Валерия Карпина в таблице седьмое место и 23 очка. Отставание от первого места составляет пять баллов. В 18-м туре Премьер-лиги «Ростову» предстоит сыграть с «Крыльями Советов» на домашней арене.