Голенков: «Глушенков всегда конфликтовал с тренерами и учителями»

Форвард «Ростова» Егор Голенков вспомнил игрока «Зенита» Максима Глушенкова в более юном возрасте времён обучения в академии. Глушенков и Голенков — воспитанники знаменитой футбольной Академии Коноплева.

«Он был бунтарем своего рода, да. Всегда были конфликты с тренерами, учителями, плохое поведение. Можно сказать, что такой характер и помог ему выбиться в лидеры», - вспоминает Голенков для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Глушенков с начала текущего сезона играет в петербургском «Зените». Летом он прилично забил, однако почти всю осень молодой игрок атаки пропустил из-за травм.