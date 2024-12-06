Губерниев: «Одной рукой ФИФА нас выбрасывает, другой - приглашает»

Международная федерация футбола ФИФА объявила в пятницу о запрете для московского ЦСКА и подмосковных «Химок» на регистрацию новых игроков вплоть до лета 2026 года. Как выяснилось, в отношении армейцев запрет мотивируется разбирательством с нидерландским «Херенвеном» по выплатам за трансфер Чидеры Эджуке.

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о ситуации, он считает, что ФИФА ведёт двойную игру:

- Отмечу, что одной рукой ФИФА нас выбрасывает, а другой приглашает к себе — чтобы баны раздавать. Значит, все-таки считает нас членом организации, это радует, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».