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Губерниев: «Одной рукой ФИФА нас выбрасывает, другой - приглашает»

06 Декабря 2024 • 17:01 Комментировать

Международная федерация футбола ФИФА объявила в пятницу о запрете для московского ЦСКА и подмосковных «Химок» на регистрацию новых игроков вплоть до лета 2026 года. Как выяснилось, в отношении армейцев запрет мотивируется разбирательством с нидерландским «Херенвеном» по выплатам за трансфер Чидеры Эджуке.

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о ситуации, он считает, что ФИФА ведёт двойную игру:

- Отмечу, что одной рукой ФИФА нас выбрасывает, а другой приглашает к себе — чтобы баны раздавать. Значит, все-таки считает нас членом организации, это радует, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Губерниев
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