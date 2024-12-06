Московский «Локомотив» грядущей зимой серьёзно возьмётся за усиление своего центра обороны. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, в клубе недовольны количеством пропущенных голов и активно ищут исполнителей в центр защиты.

Напомним, что концовку первой части сезона «Локо» проваливает. «Железнодорожники» уступили третье место турнирной таблицы «Спартаку». В рамках 17 тура «Локо» уступил дома одному из аутсайдеров РПЛ, «Химкам».

В 18-м туре в воскресенье «железнодорожники» будут гостить у ещё одного кризисного лидера РПЛ, «Краснодара».