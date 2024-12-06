Габулов: «Первая часть сезона у «Динамо» вышла неоднозначной»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов оценил первую часть текущего сезона для «бело-голубых».

«Болельщики «Динамо» уже очень долго ждут победы в чемпионате. Но снова первая часть сезона неоднозначная. Место в турнирной таблице говорит сама за себя. Надеюсь, что дальше динамовцы смогут прибавить», - делится Габулов с Legalbet.

Напомним, что «Динамо» в 18-м туре перед зимней паузой будет встречаться с подмосковными «Химками» дома. Химчане в двух последних турах РПЛ смогли набрать четыре очка по итогу встреч с «Краснодаром» (2:2) и «Локомотивом» (3:1).

В турнирной таблице РПЛ у «бело-голубых» пятое место и 32 балла.