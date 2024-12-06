Черчесов: «Дзюба заслужил шанс побить рекорд в сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, заслужил ли Артём Дзюба шанс побить рекорд Александра Кержакова. Сейчас Дзюба и Кержаков делят первое место по голам за российскую сборную – они забили по 30 раз.

«Он заслужил. Теперь надо опять быть вызванным в сборную и забить», - цитирует Черчесова Sport24.

Стоит сказать, что в последний раз Артём Дзюба играл за сборную России на чемпионате Европы, который проходил летом 2021 года. Валерий Карпин, нынешний рулевой национальной команды, в условиях отстранения от официальных турниров предпочитает вызывать игроков в возрасте до 30 лет.