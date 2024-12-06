Семшов дал совет Соболеву

Бывший полузащитник «Зенита»» Игорь Семшов высказался о ситуации нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева.

«Времени на адаптацию было достаточно, надо забивать. Терпеть, пахать — ничего другого не могу пожелать. Сам был в такой ситуации», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом «Зенит» выкупил Соболева у «Спартака» за десять миллионов евро. За десять матчей 27-летний нападающий ни разу не забил и не сделал ни одной результативной передачи в рамках чемпионата России.

Действующий трудовой договор Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.