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Семшов: «Спартак» показывает чемпионскую игру»

06 Декабря 2024 • 15:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.20 X 6.40 2 14.00
Через 21 ч. 46 мин.

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство.

«Команда показывает отличный футбол, это чемпионская игра, хорошо идут. Но наступает перерыв и то, что будет после, никто не знает», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если бы сейчас не было длительной паузы, то шансы «Спартака» на чемпионство были бы очень большими.

По итогам 17 туров «Спартак» идет на третьей позиции в чемпионате России, сумев заработать 34 зачетных балла. Отставание «красно-белых» от лидера таблицы составляет пять очков.

В последнем туре перед зимним перерывом «Спартак» примет на своем поле «Пари НН».

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